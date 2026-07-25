Pranzo in spiaggia? Attenzione ai finti piatti light | ecco cosa portare

Durante un pranzo in spiaggia, si sono verificati diversi casi di persone che hanno consumato cibi apparentemente leggeri, come insalate e snack, ma con condimenti e ingredienti ricchi di calorie. Alcuni hanno riscontrato disagio digestivo e sensazioni di pesantezza, nonostante abbiano scelto opzioni considerate leggere. La presenza di alimenti confezionati con etichette poco chiare ha sollevato preoccupazioni tra i bagnanti.

Pranzo in spiaggia, cosa portare? Dalle ricette fredde agli snack salutari, tutti i suggerimenti per scegliere cibi gustosi senza appesantirsi. Con l’estate il pranzo in spiaggia diventa un appuntamento quotidiano, ma attenzione alle false soluzioni “light”: alcuni cibi apparentemente leggeri possono nascondere calorie e condimenti in eccesso. Ecco cosa scegliere e cosa portare sotto l’ombrellone per un pasto fresco, sano ed equilibrato. Oltre alla scelta degli alimenti, anche il modo in cui si organizza il pranzo può fare la differenza. Uno degli errori più frequenti è arrivare in spiaggia senza aver programmato nulla e ritrovarsi a scegliere cibi pronti poco equilibrati per mancanza di alternative. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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