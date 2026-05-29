FC 26 nuova Evo Smooth Operator | ecco come portare agilità e reattività a 94 Attenzione ai requisiti!

Da imiglioridififa.com 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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EA Sports ha introdotto la nuova evoluzione “Smooth Operator” per FC 26, che permette di aumentare l’agilità e la reattività dei giocatori fino a 94. La novità richiede il rispetto di specifici requisiti per essere attivata. Questa evoluzione offre ai giocatori la possibilità di migliorare le prestazioni in modo più rapido e dinamico. La funzione è disponibile per chi desidera ottimizzare le proprie squadre e le performance sul campo.

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EA Sports ha lanciato una nuova opportunità per rifinire i propri giocatori su  FC 26: l’Evoluzione  “Smooth Operator”. Come suggerisce il nome, l’obiettivo è trasformare carte potenzialmente “macchinose” in elementi fluidi e reattivi, migliorando drasticamente il feeling palla al piede e la capacità di lettura difensiva. Questa sfida rimarrà attiva per  17 giorni  ed è caratterizzata da una restrizione importante sulla rarità delle carte utilizzabili, escludendo specifici set promozionali. Requisiti di partecipazione: chi può essere evoluto?. A differenza di altre sfide recenti,  “Smooth Operator”  è mirata a carte con una valutazione già solida, ma pone un veto assoluto su determinati oggetti. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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