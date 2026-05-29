EA Sports ha introdotto la nuova evoluzione “Smooth Operator” per FC 26, che permette di aumentare l’agilità e la reattività dei giocatori fino a 94. La novità richiede il rispetto di specifici requisiti per essere attivata. Questa evoluzione offre ai giocatori la possibilità di migliorare le prestazioni in modo più rapido e dinamico. La funzione è disponibile per chi desidera ottimizzare le proprie squadre e le performance sul campo.

EA Sports ha lanciato una nuova opportunità per rifinire i propri giocatori su FC 26: l’Evoluzione “Smooth Operator”. Come suggerisce il nome, l’obiettivo è trasformare carte potenzialmente “macchinose” in elementi fluidi e reattivi, migliorando drasticamente il feeling palla al piede e la capacità di lettura difensiva. Questa sfida rimarrà attiva per 17 giorni ed è caratterizzata da una restrizione importante sulla rarità delle carte utilizzabili, escludendo specifici set promozionali. Requisiti di partecipazione: chi può essere evoluto?. A differenza di altre sfide recenti, “Smooth Operator” è mirata a carte con una valutazione già solida, ma pone un veto assoluto su determinati oggetti. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, nuova Evo Smooth Operator: ecco come portare agilità e reattività a 94. Attenzione ai requisiti!

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