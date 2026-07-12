Pranzo al sacco Il divieto in spiaggia è illegittimo | ecco cosa dice la legge

In molte spiagge è consentito portare panini, acqua, snack e borse frigo, anche negli stabilimenti balneari. Lo afferma il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, rispondendo alle polemiche sui divieti imposti da alcuni lidi. La legge non vieta di portare alimenti e bevande personali sulla battigia. Le restrizioni sono state definite illegittime dallo stesso rappresentante, che invita a rispettare le disposizioni ufficiali e a evitare sanzioni.

Panini, bottigliette d'acqua, snack e persino una borsa frigo possono essere portati in spiaggia anche negli stabilimenti balneari. A chiarirlo è Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, che interviene dopo le numerose polemiche esplose nelle ultime settimane sul divieto imposto da alcuni lidi ai propri clienti. Secondo Dona, molti stabilimenti continuano a vietare l'introduzione di cibo e bevande attraverso cartelli esposti all'ingresso o clausole inserite nei regolamenti e nelle condizioni contrattuali pubblicate online. Una pratica che, spiega, non trova alcun fondamento giuridico., Il punto centrale riguarda proprio i limiti della concessione demaniale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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