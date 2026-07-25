Poste Italiane ha annunciato che PostePay sarà integrata in BancoPosta, creando una piattaforma unica per i servizi finanziari. Questa operazione, comunicata il 24 luglio 2026, riguarda l’accorpamento delle due divisioni. I risultati finanziari del secondo trimestre e del primo semestre del 2026 sono stati presentati nello stesso periodo. La modifica interessa i clienti, senza specificare ulteriori dettagli su come cambieranno le modalità di utilizzo o i servizi offerti.

Poste Italiane accorpa i suoi servizi finanziari. Presentando i risultati del secondo trimestre e del primo semestre 2026, il 24 luglio 2026, il gruppo ha annunciato che PostePay confluirà in BancoPosta. Si riuniranno così in un’unica società sia i metodi di pagamento che i servizi bancari. L’operazione riguarda una platea ampia: Poste conta circa 30 milioni di carte tra prepagate e di debito e 6,6 milioni di conti correnti di clienti privati. Cosa cambia per i clienti. Si tratta di una riorganizzazione interna al gruppo. Le attività di PostePay passano dentro BancoPosta, ma carte, conti, codici Iban e app restano gli stessi e continuano a funzionare. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - PostePay e BancoPosta, nasce la piattaforma unica: cosa cambia per i clienti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

TIM Priority: cos'è, come funziona e cosa cambia per i clienti fibra e 5GDa ottobre, i clienti TIM con fibra e 5G avranno accesso a Priority, un servizio che garantisce una gestione prioritaria del traffico dati.

Sky verso l’indipendenza da Comcast: cosa cambia per il futuro della piattaformaSky Italia sta pianificando di diventare indipendente da Comcast, con un cambio di strategia che coinvolge una trasformazione dell’assetto aziendale.

Temi più discussi: Poste, assemblea approva modifiche regolamento patrimonio BancoPosta e scissione parziale PostePay; PostePay, fusione con BancoPosta: Poste approva definitivamente la scissione parziale; PosteMobile, PosteCasa e Poste Energia sotto il controllo diretto di Poste dal 2027; A SAN QUIRINO SPORTELLO AUTOMATICO POSTAMAT DI NUOVA GENERAZIONE.

PostePay e BancoPosta, nasce la piattaforma unica: cosa cambia per i clientiPoste unisce PostePay e BancoPosta in un unico polo finanziario: per i clienti non cambia nulla subito, novità dal 2027 ... quifinanza.it

PosteMobile, PosteCasa e Poste Energia sotto il controllo diretto di Poste dal 2027Poste Italiane ha ottenuto il via libera definitivo alla riorganizzazione che porterà alla nascita del nuovo Polo Finanziario. PosteMobile, PosteCasa e Poste Energia resteranno fuori dal nuovo assetto ... hdblog.it