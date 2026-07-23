Sky verso l’indipendenza da Comcast | cosa cambia per il futuro della piattaforma

Sky Italia sta pianificando di diventare indipendente da Comcast, con un cambio di strategia che coinvolge una trasformazione dell’assetto aziendale. La società si sta preparando a modificare la propria struttura operativa, lasciando intendere un percorso di autonomia più marcata rispetto al passato. Questa trasformazione non riguarda solo aspetti societari, ma anche le modalità di gestione e di sviluppo della piattaforma, senza dettagli specifici sui tempi o sulle modalità.

L'orizzonte Indipendente di Sky Italia: Strategia e Metamorfosi nel nuovo assetto globale Comcast Il marchio Sky si prepara a una metamorfosi che trascende la semplice riorganizzazione societaria per abbracciare una nuova identità operativa. La decisione di Comcast di avviare una scissione, volta a rendere Sky un’entità autonoma entro il prossimo anno, segna l’inizio di un’epoca definita dall’agilità. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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