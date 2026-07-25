Il 14 settembre 2020, Andrea Pirlo ha conseguito la laurea da allenatore UEFA Pro a Coverciano, discutendo una tesi di 30 pagine suddivisa in tre capitoli. La prova si è svolta davanti a Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori. La tesi ha analizzato aspetti come il possesso palla, il pressing e la fluidità dei moduli, evidenziando le strategie di gioco adottate.

Trenta pagine, tre capitoli principali e un relatore d'eccezione: Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio. È il 14 settembre 2020 quando Andrea Pirlo diventa ufficialmente tecnico di prima categoria Uefa Pro, dopo aver discusso a Coverciano la sua tesi di laurea, con valutazione di 107110. "Il mio calcio libero", il titolo del suo lavoro, che enuncia i principi base del calcio che vorrebbe proporre in panchina. Con quattro modelli d'eccezione: "il Barcellona di Cruijff e poi quello di Guardiola, l'Ajax di Van Gaal, il Milan di Ancelotti fino alla Juventus di Conte". Già nell'introduzione, l'ex centrocampista elenca quale sia l'idea alla quale aspira: "un calcio propositivo, di possesso e di attacco, con 11 giocatori attivi in fase offensiva e difensiva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Possesso, pressing e moduli fluidi: il calcio di Pirlo nella sua tesi a Coverciano

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