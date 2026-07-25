Calcio totale e d’attacco ecco la tesi di Pirlo
A settembre 2020, a Coverciano, Andrea Pirlo ha presentato la sua visione del calcio in un intervento pubblico. Ha descritto il suo modo di giocare come un calcio totale e d’attacco, basato su un approccio propositivo, con focus sul possesso palla e sull’attacco. La sua tesi si è concentrata su questa filosofia, illustrando le sue idee attraverso le sue parole.
Da "Il mio calcio" a "La mia Italia". La tesi di Andrea Pirlo discussa a settembre 2020 a Coverciano racconta la sua versione del calcio, "propositivo, fatto di possesso e di attacco". Questo è l'incipit del lavoro redatto dal nuovo ct della Nazionale, l'atto conclusivo del percorso compiuto dall'allenatore per ottenere la licenza Uefa Pro e potersi così accomodare sulla sua prima panchina di Ser. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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