Un nuovo governo si concentrerà su riforme nei moduli di gestione e sulla valorizzazione delle strutture ecclesiastiche. Si prevede un focus sul coinvolgimento dei giovani e sul rilancio delle istituzioni. Le decisioni verranno prese con equilibrio tra innovazione e buon senso. Le politiche saranno orientate a rafforzare il ruolo delle istituzioni e a promuovere un rinnovamento strutturale. Nessuna indicazione su nomi o date specifiche, solo linee guida generali.

Rinnovamento e ambizione, mediati dal buon senso. Saranno questi i princìpi cardine della nuova Italia, sempre più plasmata sul profilo di Andrea Pirlo. L’allenatore bresciano, in questi giorni in ritiro in Austria con il suo United FC, ha impostato la carriera su un calcio propositivo e aggressivo, senza però fossilizzarsi su un unico sistema di gioco. Anzi, con alterne fortune ha imparato a valorizzare le risorse degli organici disponibili partendo dai calciatori e non dai tablet. Dovrà farlo ancora di più da ct della Nazionale visto che non potrà chiedere aiuto al mercato, escluso quello dei possibili oriundi. Il modulo preferito di Pirlo è idealmente il 4-2-3-1 che può diventare 3-2-5 in fase di costruzione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - I moduli, il rilancio di Chiesa, i giovani che si porterà... come sarà l'Italia di Pirlo

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