Positano | Salvatore Esposito entra nel cast della nuova produzione firmata Netflix
Salvatore Esposito entra nel cast della nuova produzione Netflix intitolata Positano, diretta da Daniel Roher. L’attore italiano si unisce a Matthew McConaughey e Zoe Saldaña nel film. La pellicola vede quindi la partecipazione di alcuni tra i volti più noti di Hollywood e di un attore italiano. La produzione è stata annunciata come un progetto ambizioso, con un cast di alto livello.
Salvatore Esposito si unisce a Matthew McConaughey e Zoe Saldaña nel cast di Positano, la nuova pellicola di Netflix diretta da Daniel Roher. Il cast di Positano, la nuova ambiziosa produzione cinematografica targata Netflix, si arricchisce di nuovi prestigiosi interpreti, tra cui spicca la presenza dell’attore italiano Salvatore Esposito. Il progetto, guidato dal regista premio Oscar Daniel Roher, vede già confermati nei ruoli principali star del calibro di Matthew McConaughey e Zoe Saldaña, delineandosi come uno dei titoli più attesi della piattaforma di streaming. I dettagli sui nuovi ingressi nel team artistico sono stati rivelati in esclusiva dalla testata Deadline. 🔗 Leggi su 2anews.it
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Matthew McConaughey e Zoe Saldaña saranno i protagonisti di #Positano, nuovo film #Netflix ambientato sulla Costiera Amalfitana con Toni Collette e Salvatore Esposito. Tutte le info nei commenti! facebook
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