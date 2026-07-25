Positano | Salvatore Esposito entra nel cast della nuova produzione firmata Netflix

Notizia in breve

Salvatore Esposito entra nel cast della nuova produzione Netflix intitolata Positano, diretta da Daniel Roher. L’attore italiano si unisce a Matthew McConaughey e Zoe Saldaña nel film. La pellicola vede quindi la partecipazione di alcuni tra i volti più noti di Hollywood e di un attore italiano. La produzione è stata annunciata come un progetto ambizioso, con un cast di alto livello.