A Iseo le riprese di Positano la nuova produzione targata Netflix

Da ilgiorno.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Primo ciak questa mattina della produzione internazionale che sarà ambientata in diverse zone iconiche del Sebino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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