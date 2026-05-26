Primo ciak questa mattina della produzione internazionale che sarà ambientata in diverse zone iconiche del Sebino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Iseo le riprese di Positano, la nuova produzione targata Netflix

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Riprese di Positano con Matthew McConaughey e Zoe Saldaña sul lago di Iseo: strade chiuse, quando e orari per il set di NetflixLa prossima settimana, il lago di Iseo sarà teatro di riprese cinematografiche con attori noti.

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Tavernola blindata per Netflix: sul lago d’Iseo le riprese con Zoe Saldana e Matthew McConaughey x.com

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