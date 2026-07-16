L’attrice, reduce dallo straordinario successo globale del thriller Trigger Warning (rimasto a lungo al primo posto in ben 67 Paesi), reciterà accanto ai già annunciati protagonisti Emily Bader, Logan Lerman e Adeline Rudolph. La produzione del film è già iniziata a Los Angeles lo scorso mese. L’operazione nostalgia si preannuncia particolarmente fedele allo spirito della pellicola originale uscita nel 2004. Jennifer Garner, indimenticata protagonista del film di Gary Winick in cui interpretava la versione trentenne della giovanissima Jenna Rink accanto a Mark Ruffalo, farà infatti parte del progetto in veste di produttrice esecutiva. Dopo... 🔗 Leggi su Universalmovies.it

Segui gli aggiornamenti su Netflix.

© Universalmovies.it - 13 Going on 30: Jessica Alba entra nel cast del reboot Netflix

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Moment KATSEYE Asked Jessica Alba to Be in Their Music Video

Notizie e thread social correlati

American Horror Story 13: Ariana Grande entra nel cast e Jessica Lange guida il ritorno delle iconeLa tredicesima stagione di American Horror Story si prepara ad arrivare sugli schermi, con alcune novità nel cast e un ritorno importante.

Leggi anche: Da Gomorra a Peaky Blinders: Arturo Muselli entra nel cast del sequel Netflix

'13 Going on 30' reboot casts Jessica Alba (exclusive)EXCLUSIVE: Jessica Alba (Trigger Warning) has inked a deal to join Emily Bader, Logan Lerman and Adeline Rudolph in Netflix’s reboot of rom-com 13 Going on 30, sources tell Deadline. Reps for Netflix ... msn.com

Jessica Alba joins Netflix's '13 Going on 30' rebootThe actress has joined Emily Bader and Logan Lerman in Netflix's upcoming reimagining of the beloved rom-com. msn.com