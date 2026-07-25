Sono 307 i lavoratori ex TCT ancora senza impiego nel porto di Taranto. La Cisl chiede una proroga dell’indennità di mancato avviamento al lavoro e un piano reale per l’occupazione nel porto. La richiesta arriva dopo che la proroga è stata concessa, ma manca ancora un’azione concreta per riassumerli. La questione riguarda direttamente il futuro occupazionale di questi lavoratori.

Tarantini Time Quotidiano La proroga dell’indennità di mancato avviamento al lavoro per i 307 portuali ex TCT, ma anche un piano concreto per creare nuova occupazione nel porto di Taranto. Sono le richieste avanzate dalla Cisl Taranto Brindisi e dalla Fit Cisl Taranto, che sollecitano Governo, istituzioni e Autorità di sistema portuale ad accelerare gli interventi destinati al rilancio dello scalo ionico. Nel documento firmato dal segretario generale della Cisl Taranto Brindisi, Antonio Baldassarre, e dal segretario della Fit Cisl Taranto, Gianluca Semitario, il sindacato ricorda che da dodici anni i 307 lavoratori della Taranto Port Workers Agency (TWPA) percepiscono l’Indennità di mancato avviamento (IMA), prorogata annualmente dal Governo ma spesso erogata con ritardi che incidono sui bilanci delle famiglie. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

Segui gli aggiornamenti su Taranto.

© Tarantinitime.it - Porto di Taranto, Cisl: “Serve un piano per riportare al lavoro i 307 ex TCT”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Porto di Taranto, via libera ai corsi di riqualificazione per gli ex TCTLe autorità hanno approvato i corsi di riqualificazione professionale per i lavoratori dell’ex TCT, ora inclusi nelle liste speciali della Taranto...

Porto di Taranto, CGIL, CISL e UIL: “Disattesi gli impegni sul documento da inviare al Ministero”CGIL, CISL e UIL di Taranto affermano che l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio non ha inviato al Ministero il documento promesso durante il...

Temi più discussi: Porto, rabbia di Cgil, Cisl e Uil: esclusi dal documento inviato al Ministero. Disattesi gli impegni assunti, serve un percorso condiviso per il futuro dei lavoratori; Porto, sindacati: Esclusi dal documento inviato al Ministero; Porto di Taranto, CGIL, CISL e UIL: Disattesi gli impegni sul documento da inviare al Ministero; Porto, strappo sui lavoratori ex TCT: inviato al Ministero un documento non condiviso con i sindacati.

Porto di Taranto, futuro ancora incerto per 322 lavoratori ex TctIl confronto sul futuro del porto di Taranto si inasprisce proprio nel momento in ... msn.com

Taranto, c'è un'altra nave container al porto: spiragli di ripresa per il traffico merciSegnali di movimento al terminal container del gruppo turco Yilport dopo una lunga fase di stasi. Di recente sono arrivate nel porto di Taranto tre navi della compagnia MSC, al di fuori degli approdi ... quotidianodipuglia.it