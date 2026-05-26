Le autorità hanno approvato i corsi di riqualificazione professionale per i lavoratori dell’ex TCT, ora inclusi nelle liste speciali della Taranto Port Workers Agency. Dopo un percorso tecnico e istituzionale durato nel tempo, si procederà con la formazione dedicata ai dipendenti coinvolti. La decisione riguarda esclusivamente i lavoratori che si trovano in questa condizione, senza altri dettagli su tempistiche o contenuti dei corsi.

Tarantini Time Quotidiano Dopo un lungo percorso tecnico e istituzionale, arriva il via libera ai corsi di riqualificazione professionale destinati ai lavoratori dell’ex TCT oggi inseriti nelle liste speciali della Taranto Port Workers Agency. L’annuncio è arrivato al termine della seduta del Comitato di Pilotaggio svoltasi il 25 maggio scorso presso il Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia a Bari. Nel corso dell’incontro è stato condiviso e approvato lo schema di Avviso Pubblico relativo ai progetti formativi destinati ai lavoratori coinvolti in situazioni di crisi occupazionale nell’area portuale tarantina. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Porto di Taranto, via libera ai corsi di riqualificazione per gli ex TCT

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