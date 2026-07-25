ponte demolito ora la nuova opera

È stata completata la demolizione del vecchio ponte di Passo Ripe sulla Strada Provinciale 18 Jesi-Monterado, a Trecastelli. L’intervento ha permesso di liberare l’area per i lavori di ricostruzione di una nuova infrastruttura. La demolizione rappresenta il primo passo verso la realizzazione del nuovo ponte, atteso da tempo nella zona. La fase di rimozione si è conclusa senza incidenti. Ora si procederà con le successive fasi di costruzione.

A Trecastelli è stata completata la fase di demolizione del vecchio ponte di Passo Ripe, sulla Strada Provinciale 18 Jesi-Monterado, per lasciare spazio ai successivi lavori di ricostruzione di un’opera infrastrutturale attesa da molto tempo. L’impalcato è stato completamente abbattuto: l’intervento rappresenta l’ultimo cantiere in capo alla Provincia di Ancona per il ripristino della viabilità ordinaria post alluvione del 2022 nella Valmisa. L’ente provinciale è intervenuto spesso sul territorio colpito dall’emergenza con diverse azioni, sia nell’edilizia scolastica che nelle infrastrutture viarie. Quest’opera a Trecastelli chiude un cerchio su cui l’amministrazione lavorava da tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Old Pennsylvania bridge demolished to make way for new structure

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