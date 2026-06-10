Ponte sullo Stretto le opposizioni in rivolta | Ora bisogna bloccare l’opera

Notizia in breve

Le opposizioni chiedono di bloccare immediatamente il progetto del Ponte sullo Stretto dopo che la procura di Roma ha avviato un’indagine che coinvolge l’opera. Il governo e il ministro dell’interno non hanno ancora commentato pubblicamente. La vicenda solleva dubbi sulla fattibilità e sulla regolarità dell’intervento, mentre le forze politiche si dividono tra chi chiede di fermare tutto e chi sostiene di andare avanti.