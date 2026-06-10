Ponte sullo Stretto le opposizioni in rivolta | Ora bisogna bloccare l’opera

Da lanotiziagiornale.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le opposizioni chiedono di bloccare immediatamente il progetto del Ponte sullo Stretto dopo che la procura di Roma ha avviato un’indagine che coinvolge l’opera. Il governo e il ministro dell’interno non hanno ancora commentato pubblicamente. La vicenda solleva dubbi sulla fattibilità e sulla regolarità dell’intervento, mentre le forze politiche si dividono tra chi chiede di fermare tutto e chi sostiene di andare avanti.

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Il governo e Matteo Salvini non possono far finta di niente. L’indagine della procura di Roma sul Ponte sullo Stretto mette inevitabilmente in dubbio la realizzazione del progetto, facendone traballare le fondamenta. Le accuse di corruzione, secondo le opposizioni, non possono essere ignorate dal governo che dovrebbe invece fermare la realizzazione dell’opera. A incalzare il governo è il co-portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, parlando di “gravità inaudita” rispetto all’inchiesta e chiedendo al governo di fermarsi subito, ritirando il progetto da quasi 14 miliardi: soldi che, a suo avviso, andrebbero “restituiti agli italiani e destinati alle vere priorità del Paese”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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