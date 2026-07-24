passo ripe il ponte viene demolito

A Passo Ripe è iniziata la demolizione del ponte danneggiato. La riqualificazione della zona rientra nel piano di interventi per mettere in sicurezza il territorio e ricostruire dopo l’alluvione. La mappa dei cantieri comprende anche altri abbattimenti di strutture e nuove procedure giudiziarie. La fase di lavori pubblici e di indagini legali si svolge contemporaneamente, coinvolgendo diversi interventi sul territorio.

SENIGALLIA Entra nel vivo la mappa dei cantieri per la messa in sicurezza del territorio e la ricostruzione post-alluvione, tra storici abbattimenti e nuove nubi giudiziarie all’orizzonte. Da ieri mattina, i mezzi meccanici sono in azione a Trecastelli per l’attesissima demolizione del ponte di Passo Ripe. L’intervento, programmato e gestito dalla Provincia di Ancona, procederà a ritmo serrato per tutto il fine settimana e si concluderà nella giornata di lunedì. Per verificare l’andamento delle operazioni e la tenuta del cronoprogramma, oggi è previsto sul posto un sopralluogo ufficiale del presidente della Provincia, Daniele Carnevali. Se a Trecastelli si demolisce, a Senigallia si continua a lavorare senza sosta per sbloccare la complessa partita di Ponte Garibaldi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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