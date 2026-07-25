Dal 27 al 30 luglio, il ponte di Ponte al Pino sarà chiuso al traffico. Durante il periodo, i treni e altri servizi di trasporto saranno garantiti. La chiusura si rende necessaria per un intervento urgente sulla struttura, considerato un’emergenza infrastrutturale di carattere nazionale. La decisione è stata comunicata dalle autorità competenti per permettere i lavori di riparazione e messa in sicurezza.

“L’intervento sul cavalcaferrovia di Ponte a Pino è un’emergenza infrastrutturale di carattere nazionale – ricordano il presidente Eugenio Giani e l’assessore a infrastrutture e trasporti Filippo Boni – e come Regione Toscana, assieme al Comune di Firenze, a RFI e Trenitalia, stiamo lavorando per gestirla al meglio limitando il disagio per i nostri pendolari. Sappiamo che le conseguenze per chi viaggia saranno comunque significative, ma proprio per questo l’attenzione è massima. Abbiamo fatto in modo che il servizio ferroviario fosse rimodulato garantendo il maggior numero possibile di collegamenti, con particolare attenzione ai pendolari.... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Ponte al Pino chiuso: treni e servizi garantiti dal 27 al 30 luglio

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