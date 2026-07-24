Due insegnanti sono state arrestate dopo che sono emersi dettagli su abusi in un asilo. I bambini sono stati trovati chiusi al buio, costretti a colpirsi da soli, schiaffeggiati e pizzicati. Sono state documentate punizioni come togliere le scarpe forzatamente, far camminare i piccoli scalzi, togliere il cappellino sotto il sole e chiudere i bambini nei bagni per alcuni minuti.

Ancona, 24 luglio 2026 - Schiaffi, pizzicotti e tirate di capelli oltre a punizioni umilianti, come far togliere forzatamente le scarpe, lasciandoli camminare scalzi, togliere il cappellino anche sotto il sole, chiuderli nei bagni al buio per alcuni minuti, o costringerli a colpirsi al capo da soli. Sono alcuni dei maltrattamenti che due educatrici di una scuola d'infanzia dell'entroterra anconetano avrebbero inflitto ai bambini tra i 3 e i 6 anni loro affidati, secondo la ricostruzione dei Carabinieri di Agugliano, Loreto e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Osimo, in provincia di Ancona. Per questo sono finite agli arresti domiciliari con un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Ancona su richiesta della Procura, al termine di un'indagine avviata a giugno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Orrore in un asilo: bimbi chiusi al buio, costretti a colpirsi da soli e presi a schiaffi. Arrestate 2 maestre

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La BULLA PICCHIA Ludovica FUORI SCUOLA e PAPÀ SCOPRE tutta la VERITÀ

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