La polizia locale dell’Unione della Valconca si riorganizza, aggiungendo due nuovi presìdi. Ora conta complessivamente diciassette agenti distribuiti su nove Comuni, coprendo un territorio ampio e articolato. La modifica riguarda la distribuzione del personale e l’organizzazione delle attività sul territorio. La presenza di agenti su più punti mira a migliorare i servizi e la sicurezza per le comunità locali. La nuova organizzazione è stata annunciata dall’ente competente.

Diciassette agenti per nove Comuni e un territorio vasto e articolato da presidiare. La polizia locale dell’Unione della Valconca cambia organizzazione. Dopo oltre un anno di confronto tra le amministrazioni, è stata approvata la nuova convenzione che ridisegna il servizio per i prossimi cinque anni, introducendo nuovi presìdi territoriali e regole comuni anche per la videosorveglianza. L’accordo è stato sottoscritto dal presidente dell’Unione Gian Marco Casadei e dai sindaci di Gemmano, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo-Monte Colombo, Morciano di Romagna, Saludecio, San Clemente e Sassofeltrio. Una riorganizzazione che parte da un obiettivo preciso: rendere più capillare la presenza degli agenti e accorciare le distanze tra la Polizia locale, i cittadini e le singole amministrazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Polizia locale, due nuovi presìdi

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