Piccola boccata d’ossigeno per la polizia locale | dieci nuovi agenti per due mesi

Da lecceprima.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta comunale di Lecce ha approvato l’assunzione temporanea di dieci agenti di polizia locale, che rimarranno in servizio per due mesi. La copertura dei posti avverrà utilizzando i fondi derivanti dalle sanzioni stradali, come stabilito dal Codice della strada. Questa decisione mira a rafforzare temporaneamente il personale in servizio, senza coinvolgere risorse di bilancio aggiuntive. La misura riguarda esclusivamente il periodo di due mesi e si inserisce in un’azione di sostegno alle attività di controllo stradale.

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LECCE - La giunta comunale di Lecce ha dato il via libera all’assunzione, per due mesi, di dieci nuovi agenti di polizia locale che saranno reclutati con i proventi delle sanzioni stradali, secondo quanto previsto dal Codice della strada.L’organico del corpo, sottodimensionato rispetto alle. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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