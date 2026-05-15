Inveruno, 15 maggio 2026 – La polizia locale ha avviato un piano di controlli che coinvolge sia il mercato settimanale sia le frazioni del comune. Gli agenti sono presenti in diverse aree per svolgere verifiche e raccogliere segnalazioni dai cittadini. Questa operazione mira a garantire maggiore sicurezza e a migliorare la presenza delle forze dell’ordine nel territorio. Durante le attività, vengono monitorate le zone di maggiore afflusso e si riceve il contributo diretto dei residenti attraverso le segnalazioni.

Inveruno, 15 maggio 2026 – Controllare in maniera capillare il territorio e allo stesso tempo raccogliere dai residenti e dai proprietari delle attività commerciali indicazioni e suggerimenti per meglio impostare il lavoro: è iniziato la scorsa settimana il servizio di polizia di prossimità, occasione in cui gli agenti della Polizia Locale, guidati dal comandante Marco Trani, hanno istituito per la prima volta un presidio nell’area del mercato settimanale, replicandolo poi anche questo lunedì. I presidi della Polizia Locale sono previsti anche nella frazione di Furato, nel mese di maggio, per due venerdì pomeriggio consecutivi e vanno ad aggiungersi ai normali servizi di pattugliamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inveruno, la svolta della polizia locale: presidi fra mercato e frazioni con raccolta di segnalazioni

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