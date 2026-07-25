Finres ha confermato il proprio impegno verso il Valore Prato, sottolineando la solidità finanziaria e la visione strategica dell’azienda. Dal quartier generale di Antonio Politano, è stato ribadito che l’azienda continuerà a investire e a sostenere il progetto. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo ai piani specifici o alle tempistiche degli investimenti. La comunicazione si concentra sulla convinzione nel valore e nella stabilità finanziaria del gruppo.

Solidi e convinti del Valore Prato. Dal quartier generale di Antonio Politano si ribadisce con forza l’impegno assunto da Finres nei confronti della città: per la società biancazzurra che ha riacceso l’entusiasmo del pallone, per il maxi cantiere del Soccorso, il sottopasso più atteso nella storia della Declassata, più altri progetti potenziali (ristrutturazione del Lungobisenzio o un nuovo stadio). Il presidente dell’ Ac Prato, avvocato e imprenditore non ha dubbi, non ha perplessità. La parola data e i contratti firmati saranno rispettati, gli investimenti confermati. I rapporti con il sindaco Biffoni sono buoni dopo il primo incontro mentre finora è mancato un contatto diretto con il mondo industriale pratese delle istituzioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Politano e il gruppo Finres: "Solidità finanziaria e visione. Avanti con gli investimenti"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cmb: fatturato a 1,064 miliardi e massimi storici di solidità finanziariaIl gruppo ha registrato un fatturato di 1,064 miliardi di euro, raggiungendo massimi storici di solidità finanziaria.

ACEA, approvati i risultati del primo semestre 2026. Crescita solida e performance economico-finanziaria in linea con gli obiettivi del gruppoAcea ha annunciato i risultati del primo semestre del 2026, con un utile netto di 454,5 milioni di euro e un patrimonio netto di 3,38 miliardi.

Temi più discussi: Napoli, il report da Dimaro: Politano, Rafa Marin e Vergara in gruppo; Napoli in ritiro a Dimaro, tornano in gruppo Politano, Rafa Marin e Vergara; Napoli, le condizioni Politano e Vergara. Gli aggiornamenti su Lucca, Rafa Marin e gli altri non in gruppo; Politano sulla sconfitta: L'Arezzo è la nostra bestia nera. Io sono super positivo, il gruppo è compatto e forte.

Politano e il gruppo Finres: Solidità finanziaria e visione. Avanti con gli investimentiL’imprenditore e presidente dell’Ac Prato ribadisce gli impegni presi con la città. Il sottopasso del Soccorso? Realizzeremo un’opera fondamentale per il territorio. lanazione.it

Dopo il ko del #Napoli con l’Arezzo (1-3), #Politano rassicura: Dispiace, ma lavoriamo da poco, miglioreremo. Su #Allegri: Ci ha colpito la sua spensieratezza, ma quando c'è da spingere si lavora. Il gruppo è compatto, sono super positivo: costruiremo qua x.com

POLITANO E VERGARA IN GRUPPOProsegue senza sosta il lavoro dei ragazzi guidati dal tecnico Massimiliano Allegri, che sono stati impegnati nella loro quarta giornata di lavoro nel ritiro di Dimaro. La squadra è stata suddivisa in ... servizitelevideo.rai.it