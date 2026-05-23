Cmb | fatturato a 1,064 miliardi e massimi storici di solidità finanziaria

Notizia in breve

Il gruppo ha registrato un fatturato di 1,064 miliardi di euro, raggiungendo massimi storici di solidità finanziaria. Ha superato il budget previsto con un anno di anticipo. La crescita è trainata da grandi opere internazionali, che hanno contribuito significativamente ai risultati finanziari. La società ha mantenuto un forte livello di liquidità e una posizione patrimoniale solida. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle opere o sui progetti coinvolti.