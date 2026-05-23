Cmb | fatturato a 1,064 miliardi e massimi storici di solidità finanziaria
Il gruppo ha registrato un fatturato di 1,064 miliardi di euro, raggiungendo massimi storici di solidità finanziaria. Ha superato il budget previsto con un anno di anticipo. La crescita è trainata da grandi opere internazionali, che hanno contribuito significativamente ai risultati finanziari. La società ha mantenuto un forte livello di liquidità e una posizione patrimoniale solida. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle opere o sui progetti coinvolti.
? Punti chiave Come ha fatto il gruppo a superare il budget con un anno di anticipo?. Quali grandi opere internazionali stanno guidando questa crescita record?. Perché la strategia di selezione dei progetti protegge i margini aziendali?. Come vengono distribuiti i profitti tra i soci lavoratori della cooperativa?.? In Breve Portafoglio ordini a 3,4 miliardi con nuovi lavori per 950 milioni di euro.. Direttore Roberto Davoli gestisce progetti a Bologna, Firenze, Milano, Ginevra e Odense.. Organico di 1048 unità con 21.000 ore di formazione tecnica erogate.. 350 soci lavoratori ricevono due mensilità extra come ristorno cooperativo.. Il Gruppo Cmb ha approvato ieri a Carpi un bilancio che segna il superamento della soglia di un miliardo di euro di fatturato, chiudendo l’esercizio 2025 con un giro d’affari di 1,064 miliardi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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