acea approvati i risultati del primo semestre 2026 crescita solida e performance economico finanziaria in linea con gli obiettivi del gruppo

Acea ha annunciato i risultati del primo semestre del 2026, con un utile netto di 454,5 milioni di euro e un patrimonio netto di 3,38 miliardi. La società ha registrato una crescita solida e una performance economico-finanziaria in linea con gli obiettivi prefissati. I dati evidenziano un andamento positivo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, confermando la continuità del percorso industriale del gruppo.

Acea chiude il primo semestre del 2026 con risultati in crescita e conferma la solidità del proprio percorso industriale. Il gruppo ha registrato un utile netto consolidato di 454,5 milioni di euro, mentre il patrimonio netto sale a 3,38 miliardi. Numeri che riflettono un semestre caratterizzato da investimenti elevati, operazioni straordinarie e dal rafforzamento delle attività nei settori regolati. Sul fronte patrimoniale, le attività non correnti raggiungono i 10,56 miliardi di euro, in aumento di oltre 520 milioni rispetto alla fine del 2025. Crescono in particolare le immobilizzazioni materiali, che si attestano a 3,8 miliardi, e le concessioni e i diritti sulle infrastrutture, pari a 4,64 miliardi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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