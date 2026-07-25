poliambulatorio a san biagio tra le polemiche

Il trasferimento del poliambulatorio dal centro storico di Osimo a San Biagio è in fase di completamento, coinvolgendo anche un cambiamento significativo nei servizi sanitari locali. Il progetto prevede non solo uno spostamento fisico, ma anche un potenziamento delle attività e delle risorse disponibili. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra cittadini e rappresentanti locali. Il processo è ancora in corso, senza date definitive per la conclusione.

Prosegue il percorso per il trasferimento del poliambulatorio dal centro storico di Osimo a San Biagio. Non sarà solo un trasloco da piazza del Comune, ma una vera rivoluzione per i servizi sanitari del territorio. I tempi di realizzazione non sono brevissimi, ma sono legati alla fine dei lavori di mitigazione della zona. Il tutto rientra nel progetto del governo Acquaroli che prevede il punto prelievi a Osimo Stazione, il Punto salute alla Lega del filo d’oro e l’ospedale a supporto di Torrette. I lavori a San Biagio sono stati aggiudicati a un’impresa di San Severino Marche. La nuova sede ha una superficie totale di 2.860 metri quadrati e ospiterà anche il Centro di Salute mentale, Fisiatria, il 118 e la sede locale dell’Avis. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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