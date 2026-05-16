Incidente tra due auto sull'Appia a Monte San Biagio | un uomo morto sul colpo e un ferito

Un incidente tra due automobili si è verificato lungo via Appia, nel territorio di Monte San Biagio. Secondo le prime informazioni, una persona è deceduta sul colpo mentre un’altra è rimasta ferita e trasportata in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. I dettagli sull’accaduto sono ancora in fase di chiarimento.

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