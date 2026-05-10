Apre il Poliambulatorio San Francesco di Albino | nuovo presidio sanitario per la Val Seriana
Sabato 9 maggio 2026 è stato ufficialmente inaugurato il Poliambulatorio San Francesco di Albino, anche se era già in funzione da febbraio. L'apertura ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, professionisti sanitari e membri del territorio. Il nuovo presidio sanitario si trova nella Val Seriana e rappresenta un punto di riferimento per la zona. La struttura è ora aperta alla clientela e operativa.
Albino. È stato inaugurato, sabato 9 maggio 2026, il nuovo Poliambulatorio San Francesco di Albino, già operativo dai primi di febbraio e che ha vissuto il suo momento di avvio ufficiale alla presenza delle istituzioni, dei professionisti sanitari e dei rappresentanti del territorio. Alla cerimonia hanno partecipato il Sindaco di Albino Daniele Esposito, il Presidente dell’Ordine dei Medici di Bergamo Guido Marinoni, il Direttore Generale della Casa di Cura San Francesco Antonello Zangrandi, il Direttore Sanitario Pietro Beretta, il Direttore del Personale Alessandro Palladini, il Direttore Operativo Carlo Orlandi, la Responsabile dei...🔗 Leggi su Bergamonews.it
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