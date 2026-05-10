Apre il Poliambulatorio San Francesco di Albino | nuovo presidio sanitario per la Val Seriana

Sabato 9 maggio 2026 è stato ufficialmente inaugurato il Poliambulatorio San Francesco di Albino, anche se era già in funzione da febbraio. L'apertura ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, professionisti sanitari e membri del territorio. Il nuovo presidio sanitario si trova nella Val Seriana e rappresenta un punto di riferimento per la zona. La struttura è ora aperta alla clientela e operativa.

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