Un commento su social media ha criticato il suo aspetto, suggerendo che il suo fascino dipende dal denaro. Belen Rodriguez ha risposto che è cresciuta senza soldi e si prende cura del suo corpo comunque. La showgirl si mostra spesso senza filtri, ricevendo comunque insulti e accuse di avere una vita facile. La polemica si inserisce nel solito scambio tra chi difende e chi attacca il suo modo di essere.

Botta e risposta. E che risposta. Siamo alle solite. Belen Rodriguez si mostra sui social come madre natura l’ha fatta. Mostra “la sua manutenzione estetica quotidiana”, e come al solito, per l’appunto, c’è chi le punta il dito contro, chi la insulta e l’accusa di una vita facile. La sentenza è immediata: « Poi dicono come fanno ad essere belle. il portafoglio pieno». Diciamo che Belen non fa nulla per evitare discussioni. Ma questo non autorizza nessuno a prendersela con lei. Tutto inizia con un video. Un filmato condiviso mentre l’argentina si trova sul lettino della sua estetista di fiducia mentre le applica sul viso alcuni trattamenti professionali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Poi dicono come fanno ad essere belle… il portafoglio pieno”. Il commento dell’hater fa infuriare Belen Rodriguez: “Sono cresciuta senza un soldo, ma del mio corpo me ne prendevo cura lo stesso”

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Belén Rodriguez: «Bella grazie al portafoglio pieno Mi curavo anche quando non avevo un soldo»

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Temi più discussi: Belén Rodríguez risponde agli haters sulla polemica dei trattamenti estetici: La bellezza è disciplina, io sono cresciuta senza un soldo; Poi ci si chiede come facciano a essere così belle: è il portafoglio pieno. E Belen risponde: Sono cresciuta senza un soldo, mi prendevo cura di me lo stesso; Le risposte di Belen Rodriguez dividono il web: tra polemiche e applausi; Belen Rodriguez replica ai followers sulla sua bellezza.

Poi dicono come fanno ad essere belle… il portafoglio pieno. Il commento dell’hater fa infuriare Belen Rodriguez: Sono cresciuta senza un soldo, ma del mio corpo ...Tutto inizia con un video. Un filmato condiviso mentre l’argentina si trova sul lettino della sua estetista di fiducia mentre le applica sul viso alcuni trattamenti professionali ... ilfattoquotidiano.it

Belen Rodriguez in vacanza reddit

Belén Rodriguez: Bella grazie al portafoglio pieno? La bellezza è farti un mazzo così. Mi curavo anche quando non avevo un soldoIl confine tra una seduta di dermatologia estetica e un ring virtuale, per Belén Rodriguez, è sottile come un velo di crema idratante. msn.com