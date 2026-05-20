Panchine anti-clochard secondo round | Non sono belle né comode Ma intanto ci dormono lo stesso

Le panchine definite “anti-clochard” installate nei giardini Porcinai sono oggetto di discussione dopo il secondo intervento di modifica. La loro forma e funzionalità sono state contestate, con alcuni che le giudicano poco estetiche e scomode. Nonostante ciò, diverse persone continuano a utilizzarle come posti letto, dimostrando che la presenza e l’uso non sono stati eliminati. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social media, dove si sono generate discussioni sulla loro efficacia e sui problemi sociali ad esse collegati.

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AREZZO – Evidentemente le panchine “anti-clochard” dei giardini Porcinai stanno vivendo la stessa parabola delle zone 30: dovevano rivoluzionare il mondo, invece hanno rivoluzionato soprattutto Facebook. Già lo scorso 7 aprile la scena era diventata simbolica: ore 9 del mattino, pieno giorno, una delle nuove sedute “dissuasive” occupata da un uomo comodamente sdraiato sopra. Fine del dibattito urbanistico in una sola immagine. “Progetto zero, realtà uno”, avevamo scritto. E a distanza di settimane la situazione pare evolversi esattamente come previsto: nuove foto, nuove polemiche e soprattutto nuovi esperti mondiali di arredo urbano comparsi nei commenti social. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Panchine anti-clochard, secondo round: “Non sono belle né comode”. Ma intanto ci dormono lo stesso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Arezzo, le nuove panchine sono anti-clochard? Scoppia il caso politico"Secondo noi queste panchine nascono con la funzione anti clochard, cioè impedire che senzatetto si sdraino, ma in realtà limitano o impediscono... Panchine anti clochard, Ceccarelli: "Architettura ostile". Lucacci replica: "Polemica surreale"Continua il dibattito a distanza dopo l'inaugurazione dei giardini Porcinai di domenica 29 marzo. 'Robin Hood' colpisce ancora, manomesse panchine anti-clochardLa banda dei Robin Hood colpisce ancora: azione a Roma contro le panchine anti-clochard installate in occasione del Giubileo. Che siano smart locker, sfratti o divisori, Robin Hood vi saboterà, si ... ansa.it Gualtieri inciampa sulle panchine anti-clochard. Sono anche in via OttavianoHouston, abbiamo un problema. Le panchine anti bivacco con i separatori (che per la sinistra sono anti clochard, perché impedirebbero a questi ultimi di dormirci sopra) a Roma oltre che davanti alla ... iltempo.it