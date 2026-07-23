Belén Rodríguez ha risposto agli haters sui social, affermando di essere cresciuta senza un soldo e di non essere bella solo per la ricchezza. La showgirl argentina ha condiviso un messaggio diretto, sottolineando di aver sempre lavorato duramente e di non dipendere da privilegi economici. La sua replica è arrivata dopo alcune critiche che le sono state rivolte online riguardo al suo aspetto e al suo successo.

Belén Rodríguez torna a far parlare di sé e finisce al centro di una (nuova) polemica social. La celebre conduttrice e showgirl argentina ha condiviso su Instagram un video in cui mostra una delle sue sedute di skincare e cura personale con la sua skin therapist di fiducia, scatenando però un'ondata di reazioni contrastanti tra i follower che hanno immediatamente sollevato il tema dei costi elevati legati a questi trattamenti estetici di lusso. Il post ha rapidamente raccolto centinaia di commenti e botta e risposta tra la conduttrice e il suo pubblico. "Cosa darei per essere al posto tuo, sono stanca morta e troppo povera per questi trattamenti", ha scritto un'utente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Belén Rodríguez contro gli haters: "Bella perché ricca? Sono cresciuta senza un soldo"

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Belén Rodriguez appena sveglia svela perché non riesce a dormire senza sua figliaBelén Rodriguez ha condiviso un’immagine appena sveglia, che la ritrae con il volto senza trucco e i capelli spettinati.