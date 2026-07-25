poggibonsi e la sicurezza intervento per consolidare la sponda dello staggia

Un intervento di consolidamento è stato eseguito sulla sponda del torrente Staggia a Poggibonsi. L’operazione riguarda il tratto della pista ciclabile tra il centro cittadino e Staggia Senese, con particolare attenzione alla zona tra il complesso monumentale della Magione e Bellavista. La manutenzione si è concentrata sull’area per migliorare la stabilità e la sicurezza della sponda. Nessun altro dettaglio sui tempi o sui soggetti coinvolti è stato comunicato.

Intervento per consolidare la sponda del torrente Staggia a Poggibonsi. Interessato dall’operazione-sicurezza, il tratto della pista ciclabile tra il capoluogo e Staggia Senese, in particolare tra il complesso monumentale della Magione e Bellavista. In virtù dell’accordo tra enti, Provincia di Siena, Comune di Poggibonsi e Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, è il Consorzio stesso a dedicarsi alle lavorazioni con un impegno di 115mila euro. Le piene degli ultimi anni avevano eroso la sponda destra fino a compromettere anche la ciclabile realizzata dalla Provincia, che si occupa della manutenzione. Questa volta, in forza proprio della recente convenzione, a intervenire è stato il Consorzio di Bonifica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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