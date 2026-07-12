Un argine, oltre a proteggere la piana di Marinella, sarà parte del progetto della Ciclovia Tirrenica, che attraversa l’area. La sua funzione principale resta quella di garantire la sicurezza idrogeologica, ma potrà anche contribuire allo sviluppo turistico della zona. La realizzazione dell’opera si inserisce in un piano più ampio di interventi per la tutela del territorio e la mobilità sostenibile. La ciclovia prevede il collegamento tra diverse località lungo la costa.

E non è finita qui. Il compito dell’argine non sarà soltanto quello di mettere in sicurezza la piana di Marinella ma potrà ricopririre un ruolo fondamentale sotto l’aspetto turistico inseriendosi nel progetto della Ciclovia Tirrenica. Un modo anche per mantenere la manutenzione costante di un tratto che già sta facendo i conti con la natura che sta orgogliosamente riprendendosi gli spazi per anni occupati dal cantiere aperto dalla Cospef Srl. "Ci sarà un nuovo investimento – ha spiegato l’assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone – per sistemare l’area ma l’obiettivo è quello di utilizzare la sponda come collegamento della Ciclovia Tirrenica tra il Parmignola e Marina di Carrara in direzione Viareggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sicurezza idrogeologica e turismo . Dalla sponda passerà la Ciclovia

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