poggibonsi e la sicurezza violenta lite in centro tra due nuclei familiari

A Poggibonsi si è verificata una lite tra membri di due famiglie nel centro cittadino. L’episodio, di cui non sono state rese note le cause, ha richiesto l’intervento dei Carabinieri. Sul luogo, i militari sono intervenuti per sedare la discussione e mettere fine alla situazione, che sembrava aver assunto toni violenti. Non sono stati riportati feriti o danni significativi.

Una furiosa lite scoppiata a Poggibonsi per cause non chiarite. Coinvolti, nel centro, i componenti di due nuclei familiari. L’arrivo sul posto dei Carabinieri della Compagnia di Poggibonsi ha messo fine a un episodio che, sulla base di quanto ricostruito finora, aveva assunto dei connotati gravi di violenza. Non soltanto un diverbio, ma qualcosa di più, stando a quanto evidenziato dopo questo episodio assai movimentato nello svolgersi dei fatti. Si parla infatti anche di lesioni, di armi da taglio, a salve e ad aria compressa, finite poi sotto sequestro, nel bilancio dell’operazione dei Carabinieri di Poggibonsi. Un intervento definito... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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