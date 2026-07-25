Tadej Pogacar ha vinto la diciannovesima tappa del Tour de France 2026, arrivando primo sull’Alpe d’Huez. La sua vittoria si è concretizzata durante una tappa caratterizzata da salite impegnative, consolidando la sua posizione nella corsa. La gara si è svolta in Francia, con Pogacar che ha concluso in prima posizione. La tappa ha visto l’atleta distinguersi per la sua performance, contribuendo a rafforzare la sua leadership nella competizione.

Pogacar Dominante al Tour de France 2026: Vittoria Nella Diciannovesima Tappa. ALPE D’HUEZ (FRANCIA) (ITALPRESS) – La leggenda di Tadej Pogacar continua a crescere durante il Tour de France 2026. Il ciclista sloveno dell’UAE Team Emirates XRG ha trionfato nella diciannovesima tappa, che si è svolta tra Gap e Alpe d’Huez, percorrendo una distanza di 127.9 km. Con questo successo, Pogacar raggiunge un totale di cinque vittorie in questa edizione della Grande Boucle, portandosi a 26 vittorie complessive nella sua carriera. Nonostante la tenace resistenza degli ultimi due fuggitivi, Pogacar ha dimostrato il suo dominio, tagliando il traguardo davanti al francese Lenny Martinez (Bahrain Victorious), secondo, e all’ecuadoriano Richard Carapaz (EF Education Easy-Post), che ha completato il podio come terzo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Pogacar conquista l’Alpe d’Huez: vittoria straordinaria nella 19^ tappa del Tour de France.

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Pogacar triomphe, Modi réagit, lEurope en flammes : les faits marquants !

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