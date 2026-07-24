Tadej Pogacar ha vinto la diciannovesima tappa del Tour de France, da Gap all’Alpe d’Huez, lunga 127,9 chilometri. Ha concluso la frazione con un vantaggio netto sugli inseguitori. L’atleta sloveno ha dominato la salita finale, mantenendo un ritmo elevato dall’inizio. La sua vittoria rappresenta la quinta tappa conquistata in questa edizione. La corsa si è svolta senza incidenti rilevanti e senza variazioni significative nella classifica generale.

Infinito, incontenibile, famelico. Tadej Pogacar firma una nuova impresa, scrive l’ennesima pagina di storia del ciclismo e cala la cinquina con il successo, per distacco, nella diciannovesima tappa del Tour de France, Gap-Alpe d’Huez di 127,9 chilometri. Lo sloveno parte a poco meno di dodici chilometri dalla fine, recupera oltre tre minuti di svantaggio con una cronoscalata pazzesca e arriva da solo. Il fenomeno della UAE Team Emirates-XRG precede il francese Lenny Martinez della Bahrain-Victorious, secondo con un ritardo di sei secondi e l’ecuadoriano Richard Carapaz della EF Education – EasyPost, già vincitore della tappa di ieri e terzo a soli 9” dal vincitore. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ordine d’arrivo Tour de France, diciannovesima tappa: Pogacar doma anche l’Alpe d’Huez

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Tour de France, Pogacar vince anche sull'Alpe d'HuezTadej Pogacar ha vinto la diciannovesima tappa del Tour de France, che si è disputata tra Gap e l'Alpe d'Huez.

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Favoriti Fantacycling tappa 19 Tour de France #TDF2026 Partenza: Gap Arrivo: Alpe d'Huez 127.9 km ????? Pogacar ???? Evenepoel ??? Seixas ?? Del Toro ? Carapaz Piganzoli 90% GC, 10% Fuga x.com

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