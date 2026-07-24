Tappa di oggi del Tour de France 2026 in diretta: Pogacar ha attaccato sull’Alpe d’Huez, arrivando a 1’11” dagli attaccanti. Carapaz e Martinez sono rimasti con Kuss. La classifica generale vede Pogacar a circa un minuto e undici secondi dai battistrada.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE TOUR DE FRANCE 2026 17.15 Carapaz e Martinez non si fanno staccare da Kuss. Pogacar si porta a 1’11” dagli attaccanti. A 2’25” Seixas, Evenepoel, Del Toro e Skjelmose, a 4’30” Ayuso. 17.15 Kuss rientra e prova a partire in contropiede. 17.14 Ennesimo scatto di Carapaz. Ma sono attacchi con le polveri bagnate, per ora. Martinez risponde, si stacca ancora Kuss, che poi rientrerà. 17.14 Ultimi 7 km. Pogacar a 1’33” dal terzetto di testa. Il gap decresce inesorabilmente. 17.13 Kuss, salendo con il suo passo, è rientrato su Carapaz e Martinez. 17.11 Pogacar intanto ha 1’10” su Seixas, Evenepoel, Del Toro e Skjelmose, 2’20” su Ayuso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar scatenato sull’Alpe d’Huez

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tour de France 2026 STAGE 19 Live Commentary - Will Tadej Pogacar Win on Alpe dHuez

Notizie e thread social correlati

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia lo show di Pogacar sull’Alpe d’Huez! Ayuso in crisiTappa dell’Alpe d’Huez del Tour de France 2026 in corso, con Pogacar che ha iniziato la sua performance sulla salita.

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar per lasciare il segno sulla leggendaria Alpe d’Huez!Durante la diciannovesima tappa del Tour de France 2026, un ciclista ha affrontato l’Alpe d’Huez, una delle salite più famose del percorso.

Temi più discussi: Tour de France, oggi tappa 19: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro); DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Sedicesima Tappa; LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Carapaz vince di forza a Orcières-Merlette, rimandata a domani la lotta tra i big; Tour de France 2026 - Le Strade del Tour: 19a tappa - Video.

DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Diciannovesima Tappa x.com

Tour de France/Alpe d’Huez reddit

Tour de France sull'Alpe d'Huez, la 19^ tappa in diretta live: attacco di PogacarAlla Grande Boucle è il giorno della prima scalata dell'Alpe d'Huez. Tappa corta, nemmeno 128 km, ma quattro GPM che potrebbero ribaltare la classifica generale, compreso il più atteso che porterà al ... sport.sky.it

Diretta Tour de France 2026, classifica | Streaming video Rai 2 19^ tappa: Pogacar attacca subito (24 luglio)Diretta Tour de France 2026, classifica e streaming video Rai 2 oggi venerdì 24 luglio: orario, percorso e vincitore 19^ tappa Gap-Alpe d’Huez. ilsussidiario.net