La vittoria del 1989 contro il Liverpool all’Anfield è ricordata come una delle partite più iconiche del calcio inglese. La partita, decisiva per il titolo, è considerata unica e irripetibile, e la sua importanza è stata sottolineata da commentatori e tifosi. La partita ha avuto un impatto duraturo sulla storia del calcio, rimanendo un episodio memorabile per gli appassionati del club e degli sport di squadra.

Notizia fresca giunta in redazione: La drammatica vittoria dell’Arsenal nel 1989 contro il Liverpool rimane una delle partite più iconiche della storia del calcio inglese. La squadra di George Graham partì per Anfield per la resa dei conti venerdì sera al termine di un’estenuante stagione 198889 per un titolo decisivo che era stato respinto in seguito al disastro di Hillsborough. Per i Gunners, l’equazione era semplice: vincere con due gol netti e avrebbero revisionato la squadra di Kenny Dalglish e avrebbero rivendicato il loro primo titolo di Division 1 in 18 anni. Alan Smith sul successo del titolo dell’Arsenal nel 1989. Alan Smith è... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - “Più ti allontani dalla vittoria del titolo dell’Arsenal ad Anfield, più diventa speciale, poiché è una partita che non si ripeterà mai. È stata una notte speciale, speciale” Alan Smith sulla leggendaria partita decisiva dell’Arsenal nel 1989

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