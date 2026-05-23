L’allenatore di una squadra di calcio ha risposto in modo ambiguo sulla presenza di un attaccante straniero nell’ultima partita giocata ad Anfield. Non ha confermato né smentito se il giocatore sarà in campo nell’ultima gara della stagione. La dichiarazione è stata riportata da un sito inglese e non fornisce dettagli certi sulla partecipazione dell’atleta.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Arne Slot ha deciso di mantenere la bocca chiusa sulla possibilità che Mohamed Salah apparirà o meno in quella che potrebbe essere la sua ultima opportunità di giocare per il Liverpool. Il nazionale egiziano lascerà i Reds quest’estate dopo nove anni produttivi al club. o meglio, otto anni produttivi, più questa stagione. Salah e Slot hanno avuto le loro divergenze nel corso della stagione, con Salah che ha chiarito i suoi sentimenti sia per l’abbandono a metà stagione che, più recentemente, per le scarse prestazioni del Liverpool. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Arne Slot dà una risposta criptica sulla possibilità che Mohamed Salah giocherà l’ultima partita ad Anfield

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