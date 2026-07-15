La semifinale dei Mondiali di calcio 2026 tra Inghilterra e Argentina si svolge al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. La Royal Family, tra cui la regina Elisabetta e il principe William, seguirà l’incontro da casa. La partita rappresenta un evento speciale anche per i membri della famiglia reale britannica, che tifano per la nazionale inglese. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, ma si sa che la famiglia reale seguirà con interesse l’appuntamento sportivo.

A tifare da lontano per la squadra inglese impegnata nell’importante semifinale dei Mondiali di calcio 2026 contro l’Argentina, al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, c’è anche la Royal Family, pronta davanti alla televisione a godersi la partita. Il principe William è tra i royal britannici forse il più appassionato di calcio. È presidente della Football Association (FA), l’organismo che governa il calcio inglese, e tifoso dichiarato dell’Aston Villa. Sono moltissimi gli scatti che lo ritraggono allo stadio mentre assiste alle finali di FA Cup, agli Europei e ai Mondiali, occasioni in cui abbandona la veste istituzionale per mostrare il suo lato più autentico ed emotivo, soffrendo ed esultando insieme ai giocatori. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Dalla regina Elisabetta al principe William: perché la semifinale dei Mondiali Inghilterra-Argentina è una partita speciale anche per i Windsor

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