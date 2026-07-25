Piscina Olimpia e SpazioArte arrivano i fondi
Il consiglio comunale ha approvato la manovra di bilancio con un avanzo di oltre 430mila euro. Questi fondi saranno destinati a finanziare interventi su infrastrutture pubbliche, tra cui la piscina Olimpia e lo SpazioArte. L’approvazione riguarda anche l’assestamento del bilancio di previsione per il 2026.
Oltre 430mila euro di avanzo per rafforzare importanti opere pubbliche. La manovra è stata approvata dal consiglio comunale insieme all’assestamento del bilancio di previsione 2026. In particolare, il tesoretto andrà alla riqualificazione della piscina Olimpia già in corso, al restyling di SpazioArte, alla manutenzione straordinaria delle biblioteche comunali e ai lavori di messa in sicurezza degli impianti sportivi, con un focus sul centro Manin. Per quanto riguarda invece la parte di spesa corrente, oltre 1,6 milioni di avanzo di amministrazione sarà destinato a rispondere a esigenze sociali, con particolare attenzione ai minori non accompagnati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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