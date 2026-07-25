piscina olimpia e spazioarte arrivano i fondi

Notizia in breve

Il consiglio comunale ha approvato la manovra di bilancio con un avanzo di oltre 430mila euro. Questi fondi saranno destinati a finanziare interventi su infrastrutture pubbliche, tra cui la piscina Olimpia e lo SpazioArte. L’approvazione riguarda anche l’assestamento del bilancio di previsione per il 2026.