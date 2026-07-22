Un bagnino è stato insultato e poi aggredito nella piscina Olimpia. Il presidente della Polisportiva Olimpia ha commentato l’incidente, avvenuto alcuni giorni fa, sulle colonne di un quotidiano. Non sono stati forniti dettagli sulla dinamica o sui responsabili. La polizia ha avviato le indagini per identificare gli autori. La struttura rimane chiusa temporaneamente per verifiche di sicurezza.

Il presidente della Asd Polisportiva Olimpia Alessandro Calattini ha scelto le colonne del nostro quotidiano per commentare un episodio avvenuto alcuni giorni fa nella piscina di Colle. "In qualità di Presidente dell’Asd Polisportiva Olimpia – afferma Calattini in una nota –, desidero esprimere la più ferma condanna per l’ aggressione subita da un nostro assistente bagnanti durante lo svolgimento del proprio incarico. Si tratta di un episodio inaccettabile che colpisce non solo il nostro addetto — al quale va la nostra piena solidarietà e che fortunatamente non ha riportato lesioni —, ma anche quanti operano ogni giorno con professionalità, senso di responsabilità e spirito di servizio per garantire la tutela e il benessere dei frequentatori". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piscina Olimpia: bagnino offeso e poi aggredito

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