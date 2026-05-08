Piscina Olimpia a Sesto il cantiere corre

Il cantiere della piscina Olimpia a Sesto, avviato a metà gennaio, è attualmente nelle fasi finali di lavori. Dopo aver completato le demolizioni, le operazioni sono progredite con nuove attività di costruzione. La realizzazione dell'impianto procede senza interruzioni e si concentra sulle attività successive alla demolizione. La struttura sta prendendo forma e i lavori continuano per portare avanti il progetto.

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Iniziato a metà gennaio, il cantiere della piscina Olimpia è ormai entrato nel vivo, con la fase delle demolizioni conclusa. Si tratta di un progetto di riqualificazione da oltre 4,5 milioni di euro, interamente finanziato con risorse comunali. Avrebbe dovuto tornare in funzione nel 2023 e costare "solo" 2,7 milioni di euro. E, in principio, doveva essere l’operatore H20 a sobbarcarsi ristrutturazione e gestione delle due vasche coperte, la Olimpia e la De Gregorio di via Saint Denis. Nel 2022, però, in pieno Covid fu inaugurata la seconda e poco dopo il privato chiese – e ottenne – di sgravarsi dalla riqualificazione del secondo impianto, quello nella periferia di via Marzabotto, mantenendo così solo la gestione di quello del centro, nonostante la gara d’appalto fosse stata aggiudicata 4 anni prima su un unico pacchetto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Piscina Olimpia a Sesto, il cantiere corre Notizie correlate Per la Liberazione si corre a Sesto con il trofeo Frosali-Memorial MagniSesto Fiorentino, 22 aprile 2026 – A Sesto Fiorentino il 25 aprile torna uno degli appuntamenti più significativi del calendario podistico toscano,... Salerno, parte il cantiere per la piscina VitaleTempo di lettura: < 1 minutoArriva finalmente la sostituzione della membrana di copertura per la piscina Vitale a Torrione. Altri aggiornamenti Si parla di: Piscina Olimpia a Sesto, il cantiere corre. Piscina Olimpia a Sesto, il cantiere correIniziato a metà gennaio, il cantiere della piscina Olimpia è ormai entrato nel vivo, con la fase delle demolizioni ... ilgiorno.it A Sesto si può tornare in piscinaLe altre vasche sono chiuse, dopo tre anni di lavori riapre la De Gregorio: già entro lunedì il primo tuffo Sesto San Giovanni (Milano) - Una settimana, o forse meno, alla riapertura della piscina De ... ilgiorno.it