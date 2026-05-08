Buzzi ha dichiarato di aver finanziato diversi eventi e campagne, tra cui la festa dell’Unità a Caracalla e la campagna elettorale di Zingaretti, con ricevute e contributi ufficiali. Ha affermato di aver pagato, ma poi di essere stato lasciato da parte, senza più riconoscimento. Le sue accuse si rivolgono ai membri del Partito Democratico, che, secondo quanto riferito, avrebbero fatto finta di non conoscerlo dopo aver ricevuto i pagamenti.

«Tra i tanti eventi che ho finanziato c'è stata la festa dell'Unità a Caracalla, poi ho anche dato un contributo alla campagna elettorale di Zingaretti, con tanto di ricevuta del comitato che lo sosteneva, contributi dichiarati, non occulti. La beffa è che nel novembre del 2014 ho finanziato il convegno del Pd al teatro Quirinetta a Roma. Pignatone, presente all'evento, aveva già firmato gli ordini di carcerazione di «Mafia Capitale» che sarebbero stati eseguiti due giorni dopo. La prima iscrizione al Partito Comunista Italiano l'ho fatta nel 1972. Il PD era la mia casa. Eppure, subito dopo il mio arresto, tutti hanno preso le distanze da me e molti addirittura hanno sostenuto di non conoscermi».🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Buzzi accusa i dem: "Li pagavo ma poi hanno fatto finta di non conoscermi"

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