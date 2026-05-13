I buchi del piano casa Pirondini M5s | I dieci miliardi in dieci anni sono una categoria dello spirito

Il piano casa è appena sbarcato in Parlamento. Il decreto-legge che vuole dare una risposta strutturale all'emergenza abitativa sarà esaminato nelle prossime settimane dai deputati. La "ricetta" del governo Meloni si muove su tre pilastri: edilizia residenziale pubblica, housing sociale e.🔗 Leggi su Today.it

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