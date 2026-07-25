Pirlo un predestinato ancora in cerca di destinazione
Dalla flemma negli spogliatoi dopo le sfuriate di Ronaldo alla tesi “Il calcio che vorrei”: una carriera rimasta ancorata al condizionale. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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Il "Predestinato" sceglie ancora Riva: varato il nuovo 102’ Corsaro Super di Charles LeclercUn nuovo modello di barca sportiva è stato presentato, denominato 102’ Corsaro Super, firmato dall'azienda di nautica che ha scelto ancora una volta...
Temi più discussi: Pirlo, un predestinato ancora in cerca di destinazione; La grande chance di Andrea: Maestro a centrocampo e incompreso in panchina; Pirlo ct: il rischio di non capire la lezione; Pirlo il favorito, spunta anche Thiago Motta: nuovo ct Italia, conclave al via.
Italia, Pirlo non può ancora essere c.t.: continua la corsa a ostacoli per Maldini e Malagò, il passaggio obbligatorioItalia, Pirlo non può ancora essere c.t.: continua la corsa a ostacoli per Maldini e Malagò, il passaggio obbligatorio con il Dubai United Fc ... sport.virgilio.it
Lui è Pau Cubarsí. Ed è l'esempio migliore di come BISOGNA fare calcio. A soli 19 anni ha conquistato il titolo di miglior giovane del mondiale, guidando una difesa che ha subito un solo goal in tutta la competizione. Predestinato? Forse. Costante? Anche. Da facebook
Pirlo il favorito, spunta anche Thiago Motta: nuovo ct Italia, conclave al viaMILANO - Sono i giorni del ct. Da oggi e comunque entro giovedì, quando Giovanni Malagò, Paolo Maldini e Leonardo saranno ospiti dell’Assemblea di Lega Serie A, verrà sciolto l’ultimo nodo alla matass ... tuttosport.com