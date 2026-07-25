Pirlo un predestinato ancora in cerca di destinazione

Da repubblica.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dalla flemma negli spogliatoi dopo le sfuriate di Ronaldo alla tesi “Il calcio che vorrei”: una carriera rimasta ancorata al condizionale. 🔗 Leggi su Repubblica.it

pirlo un predestinato ancora in cerca di destinazione
© Repubblica.it - Pirlo, un predestinato ancora in cerca di destinazione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

LIVE Cobolli-Tien, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il predestinato americano avrà ancora energie?Un giovane tennista americano ha vinto un match importante sulla terra battuta durante il torneo di Roland Garros 2026.

Il "Predestinato" sceglie ancora Riva: varato il nuovo 102’ Corsaro Super di Charles LeclercUn nuovo modello di barca sportiva è stato presentato, denominato 102’ Corsaro Super, firmato dall'azienda di nautica che ha scelto ancora una volta...

Temi più discussi: Pirlo, un predestinato ancora in cerca di destinazione; La grande chance di Andrea: Maestro a centrocampo e incompreso in panchina; Pirlo ct: il rischio di non capire la lezione; Pirlo il favorito, spunta anche Thiago Motta: nuovo ct Italia, conclave al via.

pirlo un predestinato ancoraItalia, Pirlo non può ancora essere c.t.: continua la corsa a ostacoli per Maldini e Malagò, il passaggio obbligatorioItalia, Pirlo non può ancora essere c.t.: continua la corsa a ostacoli per Maldini e Malagò, il passaggio obbligatorio con il Dubai United Fc ... sport.virgilio.it

pirlo un predestinato ancoraPirlo il favorito, spunta anche Thiago Motta: nuovo ct Italia, conclave al viaMILANO - Sono i giorni del ct. Da oggi e comunque entro giovedì, quando Giovanni Malagò, Paolo Maldini e Leonardo saranno ospiti dell’Assemblea di Lega Serie A, verrà sciolto l’ultimo nodo alla matass ... tuttosport.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web