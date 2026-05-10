Il Predestinato sceglie ancora Riva | varato il nuovo 102’ Corsaro Super di Charles Leclerc
Un nuovo modello di barca sportiva è stato presentato, denominato 102’ Corsaro Super, firmato dall'azienda di nautica che ha scelto ancora una volta Riva come partner. La presentazione è avvenuta in un evento che ha riunito appassionati e addetti ai lavori del settore. La barca porta la firma di Charles Leclerc, che ha collaborato alla progettazione e al design. La presentazione ha sottolineato il legame tra velocità e stile senza tempo.
Esiste un legame indissolubile tra la velocità delle piste di Formula 1 e l’eleganza senza tempo delle onde. Un legame che si è rinnovato lo scorso 7 maggio al cantiere Riva di La Spezia, dove è stata varata la 20esima unità del Riva 102’ Corsaro Super. Un varo speciale, non solo per il prestigio.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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