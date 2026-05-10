Il Predestinato sceglie ancora Riva | varato il nuovo 102’ Corsaro Super di Charles Leclerc

Un nuovo modello di barca sportiva è stato presentato, denominato 102’ Corsaro Super, firmato dall'azienda di nautica che ha scelto ancora una volta Riva come partner. La presentazione è avvenuta in un evento che ha riunito appassionati e addetti ai lavori del settore. La barca porta la firma di Charles Leclerc, che ha collaborato alla progettazione e al design. La presentazione ha sottolineato il legame tra velocità e stile senza tempo.

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