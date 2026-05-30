LIVE Cobolli-Tien Roland Garros 2026 in DIRETTA | il predestinato americano avrà ancora energie?

Da oasport.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane tennista americano ha vinto un match importante sulla terra battuta durante il torneo di Roland Garros 2026. La sua presenza in campo è stata impressionante, dimostrando grande energia e determinazione. La partita si è conclusa con un risultato che testimonia la sua crescita e il potenziale di successo nel torneo. La sua prestazione ha attirato l’attenzione degli appassionati presenti all’evento.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:50 Insomma, il ragazzo americano è un predestinato, e sta raccogliendo risultati eclatanti anche sulla terra battuta. Oggi però ci sentiamo di dire che, viste anche le fatiche di Tien, il favorito netto per giungere in ottavi è Flavio Cobolli. 11:45 Il quesito del pre partita è semplice: l’americano ne avrà ancora? Dopo il 3° turno agli Internazionali d’Italia ha vinto il torneo di Ginevra giocando praticamente solo set decisivi così come le 3 ore finali contro Mariano Navone. Dopo di ché, giunto a Parigi, si è sbarazzato all’esordio in due ore di Cristian Garin e poi in 4 ore di Facundo Diaz Acosta. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Flavio Cobolli vs Learner Tien | Roland Garros 2026 | Tennis Prediction Today

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