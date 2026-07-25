La Nazionale italiana tornerà in campo tra fine settembre e inizio ottobre con il nuovo allenatore, Andrea Pirlo. La ripresa della squadra sembra complicata, secondo alcuni scommettitori, in vista delle qualificazioni per il prossimo Mondiale. Dopo le nomine di Maldini e Leonardo come dirigenti, è stato ufficializzato Pirlo come nuovo tecnico. La squadra affronterà prima le partite di qualificazione alla Nations League, poi punterà a qualificarsi per il torneo mondiale.

La Nazionale italiana tornerà in campo con il neo allenatore tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre: la ripartenza sembra in salita Dopo le scelte sui nuovi dirigenti Maldini e Leonardo, ecco la fumata bianca per il nuovo tecnico della Nazionale che sarà Andrea Pirlo, ex compagno di Paolo nel Milan e in Nazionale. Azzurri pronti a tornare in campo a fine settembre per le prime partite della nuova gestione. Scopriamo le quote dell'Italia di Pirlo vincente Nations League o al Mondiale sulle lavagne dei principali operatori. Dopo la delusione dell'eliminazione ai play off Mondiali contro la Bosnia e le dimissioni del presidente Gravina e del tecnico Gattuso, l'Italia si prepara a tornare in pista completamente ristrutturata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pirlo, prima la Nations poi l'obiettivo è tornare al Mondiale: bookie scettici

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Quindi 25 settembre prima partita di Pirlo come CT e il 16 novembre viene esonerato x.com

Pirlo allenatore della nazionale siamo un paese fallito reddit

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