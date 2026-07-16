L'annuncio di Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico della nazionale ha suscitato reazioni contrastanti. Mentre l'elezione di Malagò come presidente federale e di Maldini come direttore tecnico aveva ricevuto giudizi positivi, la scelta di Pirlo ha diviso opinioni. Tifosi e commentatori esprimono scetticismo e critiche, e anche la Serie A si mostra contraria alla nomina. La decisione sembra aver creato una frattura nel consenso generale intorno alla ripartenza della squadra.

L'aria di ripartenza della nazionale rischia già di non essere più così fresca. Se il giudizio generale era stato quasi unanime su Giovanni Malagò come presidente federale e soprattutto su Paolo Maldini come direttore tecnico, il possibile arrivo di Andrea Pirlo in panchina spacca critica, tifosi e commentatori., Così come le istituzioni del calcio: mentre Malagò, Maldini e l'advisor Leonardo accelerano per incontrare l'ex regista campione del mondo nel 2006, la Lega di Serie A si interroga. Non è un mistero che, dopo aver spinto per Malagò, i club della massima serie avrebbero visto in Antonio Conte l'uomo ideale per succedere a Gattuso e all'interregno di Baldini. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Sportmediaset.mediaset.it - Pirlo nuovo ct, la scelta di Maldini spacca l'Italia: tifosi e commentatori scettici, Serie A contraria

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pirlo nuovo ct, la scelta che divide già: tifosi e commentatori scettici, Serie A contrariaL'annuncio di Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico della nazionale ha generato reazioni contrastanti.

Pirlo ct dell’Italia? Salgono le quotazioni: il legame con Maldini può pesare sulla sceltaLe quotazioni di Andrea Pirlo come possibile nuovo commissario tecnico della nazionale italiana sono in aumento.

Temi più discussi: Nessun modulo fisso, libertà sulla trequarti, possesso e riaggressione: Pirlo allena così; Andrea Pirlo nuovo ct della Nazionale: ma è uno scherzo? Di chi è amico? Per ripartire c'è bisogno di ben altro; Nuovo ct, Maldini spinge per Pirlo e Malagò frena: Si può arrivare alla stessa conclusione, ma per ora non ci siamo; Pirlo nuovo ct della Nazionale? I pro e i contro di questa scelta.

Chi sarà il nuovo CT dell'Italia? Mancini, Conte o Pirlo: il dibattito è apertissimo. Intanto fanno discutere le indiscrezioni secondo cui alcuni club di Serie A avrebbero spinto per la candidatura di Conte, scatenando anche la dura reazione di Nando Orsi. x.com

Andrea Pirlo nuovo ct della Nazionale: ma è uno scherzo? Di chi è amico? Per ripartire c'è bisogno di ben altro Finalmente uno che dice le cose come stanno. reddit

Pirlo nuovo ct, la scelta di Maldini spacca l'Italia: tifosi e commentatori scettici, Serie A contrariaL'aria di ripartenza della nazionale rischia già di non essere più così fresca. Se il giudizio generale era stato quasi unanime su Giovanni Malagò come presidente federale e soprattutto su Paolo Maldi ... msn.com

Pirlo in ritiro in Lettonia, Mancini attende e spera. Ore decisive per la scelta del ct: le ultimeAndrea Pirlo o Roberto Mancini. Non è ancora un vero e proprio ballottaggio, ma la scelta del prossimo ct della nazionale sembra davvero indirizzata verso uno di questi due candidati. Come ormai noto, ... msn.com