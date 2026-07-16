L'annuncio di Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico della nazionale ha generato reazioni contrastanti. Mentre il presidente federale e il direttore tecnico sono stati approvati dalla maggior parte degli addetti ai lavori, l'ipotesi di affidare la squadra a Pirlo ha suscitato divisioni tra tifosi, commentatori e opinioni della Serie A. La scelta ha incontrato resistenze e critiche, creando un dibattito acceso sul futuro della squadra.

L'aria di ripartenza della nazionale rischia già di non essere più così fresca. Se il giudizio generale era stato quasi unanime su Giovanni Malagò come presidente federale e soprattutto su Paolo Maldini come direttore tecnico, il possibile arrivo di Andrea Pirlo in panchina spacca critica, tifosi e commentatori., Così come le istituzioni del calcio: mentre Malagò, Maldini e l'advisor Leonardo accelerano per incontrare l'ex regista campione del mondo nel 2006, la Lega di Serie A si interroga. Non è un mistero che, dopo aver spinto per Malagò, i club della massima serie avrebbero visto in Antonio Conte l'uomo ideale per succedere a Gattuso e all'interregno di Baldini. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Pirlo nuovo ct, la scelta che divide già: tifosi e commentatori scettici, Serie A contraria

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